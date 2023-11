Näitlejanna Liisa Pulk: kõiki asju siin elus tuleb teha keskealise valge mehe enesekindlusega

Mis on sinuealiste naiste suurimad mured?

Mulle tundub, et enesekindluse puudumine. Ma ei saa öelda, et minu põlvkonna tüdrukuid kasvatati olema alati kombekad ja tasased. Ei, me kasvasime teadmises, et kõik on võimalik, meist võib saada kes iganes me otsustame olla. Aga ikka märkan, et naistes võiks eneseusku rohkem olla. Kogu aeg peab meelde tuletama, et kõiki asju siin elus tuleb teha keskealise valge mehe enesekindlusega.