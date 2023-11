Üksikema igapäevasest logistikast: see tuleb kuidagi kõik mahutada vahemikku 18.30–21.00

„Üksikvanemana on eriti raske tulla toime lapse trenni viimisega, lisaks juuksur, maniküür jne. Kui tahad ka ise hea välja näha, siis tuleb see kõik kuidagi mahutada vahemikku 18.30–21.00. Lisaks ametkondades käimine, perearst (õnneks on mõni tööandja mõistlik). Lisaks ei saa unustada, et laps(ed) vajavad ka õhtul selle ühe vanema tähelepanu. Seega üksikvanemad – te olete super ja üliinimesed –, kiitus teile, kes jaksavad ja veel selle kõige juures läbi põlenud pole!“