Ära lase end haneks tõmmata! Need on väljendid, millega armukelmid oma ohvreid võluvad

Kuulsute kohtinguagendina tegutsev Anna Williamsoni sõnu on olemas võtmefraasid, millele internetis suhte loomisel tähelepanu pöörata ja mis võivad näidata ära, kas teiselpool istub Hr. Õige või hoopis kurjategija.

„Kuigi enamik meist ihkab romantikat, peame olema teadlikud neist, kellel on hoopis teised eesmärgid,“ ütleb Williamson. „Romantikapetturite arv on tõusmas ja meil kõigil on aeg olla veidi rohkem tähelepanelik, et aru saada kes meiega tegelikult ja mis eesmärgil kirjutavad.“

On selge, et petturi sõnavalikus on midagi, sest hirmutav 83 protsenti romantikapettuse ohvriks langenud inimestest ütles, et selle põhjuseks on kurjategijate nutikas kõnepruuk. Ära mainiti ka viisid, kuidas nendega räägiti ja intiimseid vestlusi, mida petturitega peeti.

Niipea, kui keegi, kellega te internetis räägite ja kellega te kunagi kohtunud pole, mainib raha laenamist on aeg suhtlus katkestada.

Williamson hoiatas inimesi, et nad ei langeks kellegagi tutvumise algusaegadel selliste sõnumite peale: „Ma olen sinusse armunud“, „Me abiellume ükskord“ ja „Võite mind usaldada“.

Teised levinud sõnumid, mida petturid varakult kasutavad, on: „Me oleme nii sarnased“ ja „Sa tunned mind nii hästi“. Viimased on selleks, et luua virtuaalsesse suhtlusesse läheduse illusioon.

Seega, tasub teada ka seda, et niipea, kui keegi, kellega te internetis räägite ja kellega te kunagi kohtunud pole, mainib raha laenamist on aeg suhtlus katkestada. „Proovige emotsioonid oma otsuste langetamisest eemaldada ja rääkige juhtunust ka kellegi teisega, et saada kõrvaltvaataja arvamus,“ soovitab Williamson.

allikas: The Sun