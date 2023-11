Painav seljavalu. Puust ja punaseks, mis juhtudel saab murega ise tegeleda ja millal pöörduda spetsialisti poole

Füsio-, manuaal-, tegevusterapeut ja kiropraktik Priit Kõrve selgitab, et enamasti peetakse seljavalu all silmas valu alaseljas, tegelikult lähevad sinna alla nii rindkere- kui ka kaelavalud. Nende piirkondade valulikus on omavahel tihedalt seotud, mehhaaniline ebakõla ühes selgroo osas mõjutab nii allpool kui ka kõrgemal pool asetsevaid piirkondi ja ka jäsemeid – näiteks põlvevalu võib sageli olla seotud alaseljaga, randme või küünarnuki probleemid on omakorda tihti seotud kaelaprobleemidega.