Perekonnas esineb vähki? Arst selgitab, kuidas vähk õigeaegselt avastada

Selleks, et oma tervise eest hoolt kanda ja end aidata, on Ratniku sõnul esmane samm vähi teket soodustavate tegurite vältimine ning riiklikel sõeluuringutel osalemine. „Juba tekkinud terviseprobleemide korral tuleks alustada perearsti vastuvõtust. Täiendava võimalusena kõigele eelnevale, saab vere- või süljeproovi abil mitmete vähivormide geneetilist riski ehk selle vähivormi tekke tõenäosust hinnata,“ sõnas Ratnik.

„Ka otse meditsiinilaborisse tervisekontrolli pöörduvatelt inimestelt kuuleme sageli soovi end vähkkasvajate suhtes testida. Kuigi vereanalüüse, mida seostatakse erinevate vähkkasvajate esinemisega on mitmed, on enamik neist mittespetsiifilised. See tähendab, et ühe analüüsi tulemus ei pruugi ammendavat vastust anda, vaid võib vajada kordus- või täiendavaid uuringuid ning spetsialisti nõustamist,“ selgitas Ratnik, miks enamik vähimarkereid on kättesaadavad arsti suunamisel.

„Erinevatest vähivormidest ning nende tagajärgedest räägitakse meedias palju ja inimestel on paraku ka endal või lähedaste seas kogemuslugusid. Mõistagi tekitab see inimeses soovi vähki haigestumist ennetada ja vähi tekkeriski hinnata,“ tõdes Kaspar Ratnik. Ta lisas, et levinud vähivormide, näiteks emakakaela-, rinna- ja jämesoolevähi ennetamiseks ning varajaseks tuvastamiseks on Eestis riiklikud sõeluuringud, mis toimivad hästi ja mille rakendamine vähendab selgelt vähisurmasid. „Kuid inimeste osalusprotsent neis uuringutes võiks olla kõrgem,“ pani Ratnik kõigile südamele sõeluuringutest osa võtma.

„Vähktõvele on iseloomulik kasvajaliste rakkude kontrollimatu paljunemine ja levik organismis. Tervislikult toimivates kudedes ja organites jagunevad rakud reguleeritud viisil - vanad või kahjustunud rakud asendatakse uutega, kuid kasvajate puhul on rakkude paljunemise protsess häiritud ning organism ei ole võimeline seda peatama,“ selgitas dr Peeter Padrik. „Vähi näol ei ole tegemist ühe haigusega, see võib areneda organismi erinevatest rakkudest, olles seega isemoodi haigused,“ täiendas arst.

Sagedasti esineb nii eesnäärme- kui rinnavähki

Meeste kõige sagedasem pahaloomuline kasvaja on eesnäärmevähk ning naistel rinnavähk. „Eestis haigestub igal aastal eesnäärmevähki enam kui 1100 meest. Ehkki eesnäärmevähk on suures ulatuses vanemaealiste haigus, saavad selle diagnoosi ka juba osad mehed 40. eluaastates, kelle puhul areneb vähk üldjuhul kiiremini ning haiguse prognoos on seetõttu halvem,“ lausus dr Padrik.

Arst tõi välja, et ka melanoom on oluline sagenev probleem, mille mõju saab parema ennetuse ja õigeaegse avastamisega vähendada. Eestis diagnoositakse aastas 200-250 uut melanoomi juhtu, sealhulgas ka noorematel inimestel - Eesti vähiregister toob ära haigusjuhud juba ka 15-34-aastaste inimeste vanusegrupis. Paraku on võrreldes Skandinaavia riikidega Eestis melanoomi õigeaegse avastamise näitajad halvemad, mis kajastub ka kahjuks rohkemates surmades.

„Ka pahaloomulist rinnakasvajat diagnoositakse Eestis igal aastal ligikaudu 800 naisel, neist ligikaudu pooltel pole haigus kahjuks avastamise hetkel enam varases staadiumis. Levinud haiguse korral on ravi efektiivsus ka madalam“ jagas dr Padrik kurba statistikat ning kutsus samuti kõiki üles sõeluuringutes osalema. Tervise Arengu Instituudi andmetel osales rinnavähi sõeluuringus eelmisel aastal 63.6% kutsututest ning jämesoolevähi sõeluuringus veidi üle poole uuringule kutsutud meestest ja naistest.

„Väga oluline probleem on Eestis praegu jämesoolevähk, mis on esimese kolme tõsise vähipaikme hulgas nii naistel kui ka meestel,“ rõhutas dr Padrik. Ta lisas, et jämesoolevähi õigeaegse avastamise näitajad on Eestis kahjuks halvad, samas on efektiivsed võimalused selleks aga olemas. „Minu hinnangul rakendatakse jämesoolevähi ennetust praegu ebapiisavalt,“ nentis arst.

Vähki põhjustab nii geneetika kui ebatervislik elustiil