Kas teadsid? Just neid asju pead regulaarselt oma nutitelefoni heaks tegema, et selle eluiga pikendada

Parim oleks laadida telefoni näiteks hommikul enne tööleminekut või õhtul enne magamaminekut lühiajaliselt, et täisakuga telefon ei oleks pikalt juhtme otsas. „Kui see ei ole võimalik, siis ka öösiti laadimine on nutitelefonide jaoks ohutu, ent kindlasti peaks laadimiseks kasutama originaallaadijat,“ lisas Kozlov.

Uuematele telefonidele on lisatud erinevaid energiasäästurežiime ja optimeerimisvõimalusi, mis aku eluiga pikendaks. Seda seetõttu, et aku efektiivusust loodes mõeldakse kasutajamugavuse peale, et telefon peaks vastu erinevate ülesannete täitmisel päeva vältel. Kozlovi sõnul on kõige lihtsam viis aku eluiga pikendamiseks kasutada aku optimeerimist. „See teeb aku töö efektiivsemaks, sest peatab ebavajalike rakenduste töötamisel taustal ning telefon kulutab akut vaid selleks, milleks kasutaja seda vajab.“

Teiseks tuleks üle vaadata laadimispesa ja muud pesad telefonis, sest nende kaudu võib tolm ja mustus telefoni sisemusse jõuda. „Kindlasti ei tohiks laadimispesa puhastada millegi niiskega ning kõige kindlam pesasid puhastada kui telefon on välja lülitatud ega pole vooluvõrku ühendatud. Sodi kättesaamiseks laadimispesast võib kasutada peenikest ja vastupidavat tarvikut, kuid see ei tohiks olla terav, sest võib pesas midagi lõhkuda.“

See ei pruugi väga hästi välja paista, aga nutitelefonid koguvad väga palju tolmu, sest käivad kasutajatega pea igal pool kaasas. Mistõttu on telefoni puhtus väga oluline ka isikliku hügieeni aspektist. „Regulaarne telefoni puhastamine ja hooldus ennetavad liigse tolmu kogunemist nt kõlaritele, nuppude vahele ja laadimispessa,“ rääkis Kozlov. „Ekraanile ja korpusele koguneb kõige rohkem tolmu ning neid võiks puhastada nii tihti kui võimalik. Selleks on olemas erinevaid puhastusvahendeid, aga kõige lihtsam on kuiva ja pehme lapiga telefon üle käia.“

Aku heaolu mõjutab suuresti ka temperatuur. Telefoni tööks optimaalne temperatuur on Ilmad ja temperatuurikõikumised 0°C kuni 35°C. „Kui telefon on normaalsest töötemperatuurist erineb, võib see hakata akut kahjustama. Seetõttu ei ole mõistlik jätta telefoni suvel lauspäikese või talvel jäätunud autosse pikalt seisma,“ rääkis Kozlov.

Uuenda nutitelefoni tarkvara regulaarselt

Tarkvara uuendused on telefonidel selleks, et kasutajakogemus oleks parim ning telefon oleks tippvormis. „Kui telefon pakub tarkvarauuendust, siis peaks selle kindlasti ära tegema, sest iga tarkvara uuendusega on tehtud telefonitöösse parandusi, et kogemus oleks parem, ja sujuvam,“ rääkis Kozlov.

„Samuti on hea aeg-ajalt teha oma nutitelefoni sisu varundada, et vältida fotode, failide, andmete jm kadumist kui nutiseadmega midagi peaks juhtuma. Võimalik on kasutada automaatseid funktsioone telefoni varundamiseks, aga seda saab ka manuaalselt teha,“ lisas Kozlov.

Kasuta parajalt mälumahtu, vajadusel lisa pilveteenus

Kõik on vist nõus, et telefoni kvaliteedi määrab tihti peale selle mälumaht ning inimesed vaatavad enne ostu sooritamist konkreetse telefoni mälumahtu. „Tegelikult ei ole niivõrd oluline kui suur on telefoni mälumaht, vaid olulisem on, kuidas seda hallata,“ selgitas Kozlov.

Iga inimese telefoni koguneb mingi aja järel digiprügi, olgu see rakendused, mida ei kasutata või muud ebavajalikud fotod ja failid. „Võimalus on kustutada ebavajalikud asjad ning sellega teha telefoni ruumi juurde või lisada oma failide ja andmete hoidmiseks pilveteenus. See aitab vabaneda digiprügist ning parandab telefoni jõudlust,“ selgitas Kozlov. „Samuti tuleks üle vaadata ja hallata telefoni vahemälu ning ajutisi faile. Vahemälu puhastamisel võib tekkida telefoni rohkem ruumi ning seade töötab kiiremini ja efektiivsemalt.“

Kui kardad, kaitse ümbrisega

Kõige lihtsam viis telefoni välise heaolu tagamiseks, on lisada selle kaitseümbris. See aitab pehmendada telefoni kukkumisi ja põrutusi. „Ümbriste valik on äärmiselt lai, saab valida erinevate materjalide, lisatarvikute jm vahel. Ka volditavatele telefonidele on ümbrised täiesti olemas, mis kasutamise mugavaks ja ka turvalisemaks teevad,“ lisas Kozlov.

„Küll aga ei tohiks telefoni „kokkujooksmisel“ kohe hullemat eeldada. Esimese asjana tuleks teha restart tõrkuvale rakendusele ning seejärel telefonile. Minu kogemus on näidanud, et lihtne taaskäivitus lahendab enamjaolt probleemi ära ning nutiseade jätkab sujuvalt oma tööd,“ rääkis tootekoolitaja.