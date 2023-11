FOTO | Jessica Simpson jagas fotot ajast, mil ta oli kimpus alkoholi liigtarvitamisega: ma olin enda jaoks kadunud!

Ta lisas ka, et aeg on läinud kiirelt ning on raske uskuda, et sellest kõigest on möödas juba neli aastat. Samuti mainib lauljanna ära, et sõna „alkohoolik“ ümber on tänaseni palju häbimärgistamist. „Tõeline töö, mida mul tuli teha, oli tegelikult leppida ebaõnnestumise, valu, purunemise ja enesesabotaažiga. Joomine polnud probleem. Mina olin. Ma ei armastanud ennast,“ ütles Simpson ja lisas, et tänaseks on see muutunud.„Olen metsikult aus ja mõnusalt avatud. Ma olen vaba.“