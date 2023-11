2,5 aastane Kevin-Sander vajab elupäästva ravi jaoks annetusi: haigus süveneb kiiresti ja ilma ravita laps vaikselt hääbub

Ilma ravita süveneb haigus kiiresti ning laps kaotab nägemise, kuulmise, liikumisvõime ja seejärel vaikselt hääbub.

Möödunud aasta lõpus asusime heade annetajate abil toetama tol hetkel kõigest 1 aasta ja 10 kuu vanust Kevin-Sanderit, kes on ainuke seda haigust põdev inimene Eestis. Haiguse levimus Eestis on 0,27 : 100 000 sünni kohta ning haigusele on olemas ravim, mida Tervisekassa kahjuks tänaseni ei rahasta. Kevin-Sanderi ravi aastane kulu koos käibemaksuga on 306 000 eurot.

Kevin-Sander on TÜK Lastefondi toel ravi saanud pea aasta ning lapse ema sõnul läheb pisipoisil väga hästi: „Kevin on uudishimulik ja rõõmus poiss - ravi mõjub ning kõrvaltoimeid ei ole üldse,“ räägib ema Karmen ning lisab, et üle kõige meeldib talle oma väikese pojaga iga ilmaga õues käia, sest Kevin-Sander armastab liikumist ja ta ei jäta vahele ühtegi porilompi, milles hüpata saab. Kahjuks hakkab aga Kevin-Sanderi elupäästev ravim otsa saama ning kuna lapse perel ei ole kusagilt võtta 25 500 eurot, mis on ravimi igakuine kulu, siis palume taaskord heade annetajate abi, et laps ellu jääks!

Lapse raviarsti ja geneetiku sõnul peatab ravim efektiivselt haiguse progresseerumise ning Kevin-Sander saab elada täiesti tavalist, täisväärtuslikku elu. Ravi Naglazymega on eluaegne, kuid selle abil saab laps suureks kasvada ning käia tavalises koolis. Ravi ei tohi katkestada, sest kiiresti tekkivaid kahjustusi (näiteks luulised muutused ja nägemise kaotus) tagasi pöörata ei saa.

Haigus põhjustab ilma ravimita kiiret luude ja liigeste kahjustumist, nägemise ja kuulmise kadu, südamepuudulikkust ning siseelundite kahjustusi. Kevin-Sanderil on diagnoositud haiguse raske alavorm.