Okei või ei? | „Sain tüli käigus mehelt kõrvakiilu ja ta lubas, et see ei kordu. Kuid juba kahe kuu pärast...“

„Kirjutan, sest tunnen juba pikemat aega muret. Juulis juhtus nii, et ühe tüli käigus andis mees mulle kõrvakiilu. Ehmusin väga ning peale seda kolisin esimese reaktsiooni pealt kodust välja. Hiljem muidugi peale vabandamist ja põhjendusi, et ta rohkem ei tee ja ta ei tea, mis juhtus, ja see oli üllatus talle endalegi, kolisin tagasi.