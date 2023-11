Jennifer Lopez meigivabadest fotodest: tean, et ma ei näe välja selline, nagu sa oled minuga harjunud, aga...

„Mulle meeldib olla täielikult meigitud ja glamuurne välja näha ning olla selline JLo, keda kõik filmides ja videotes ära tunnevad. Kuid selle kõige all on ka teine mina, mis on sama ilus,“ sõnab naine, kes jagab oma sotsiaalmeedia kontol endast aeg-ajalt videoid, kus ta ei kanna meiki.

Lopez ütleb, et enda aksepteerimine ilma meigita annab talle rohkem enesekindlust.

„See paneb mind ennast paremini tundma ja tekitab tunde, et ma ei pea end varjama.“ Lopez ütleb, et ta ei taha kunagi tunda, seda, et ta ei saa kodust välja minna, sest ta juuksed pole ideaalselt korras või ripsmed värvitud. „See pole see, kes ma olla tahan. Ma olen tõeline inimene,“ sõnab ta.

„See ei tähenda, et ma ei armastaks glamuuri, ma armastan. Kuid ma armastan ka seda tüdrukut, kes on kodus ilma meigita, sassis juustega ja näeb välja nagu oleks just ärganud.“ Oma sõnavõtuga julgustab näitlejanna ja laulja ka kõiki teisi naisi aktsepteerima seda, millised nad ilma meigikihita on.

allikas: People.com