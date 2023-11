Apteeker selgitab, mille alusel valuvaigisteid valida ja mida nende tarvitamisel silmas pidada

Proviisori sõnul on kõikide valuvaigistite ravimiannused erinevad, mistõttu tuleb hoolikalt jälgida pakendi infolehte ja vajadusel küsida nõu apteekrilt. „Näiteks ühe enim kasutatava valuvaigisti paratsetamooli maksimaalne ööpäevane annus on 4 g ehk 4000 mg ja seda ei tohi ületada! Ka lühiajaline suur üleannustamine kahjustab tugevalt maksa ning surmavaks võib osutuda juba kolme-neljakordne ööpäevase maksimumannuse ületamine,“ hoiatab Valge-Rebane, kelle sõnul tuleb olla ettevaatlik ka nn gripiteede ja paratsetamooli samaaegsel kasutamisel, sest ka teedes sisaldub paratsetamooli.

Lastele tuleks manustada ravimeid vastavalt kehakaalule, kuna väikelastel võib kehakaal ja vanus varieeruda. Lastele on käsimüügis saadaval paratsetamool ja ibuprofeen. „Paratsetamooli ööpäevane koguannus on 60 mg kehakaalu kilogrammi kohta ja siinkohal tuleb arvestada nii siirupi kui raviküünaldena manustatud sama toimeainega preparaate,“ rõhutab apteeker. „Ibuprofeeniga on veidi lihtsam, sest sellel toimeainel on lastele ainult siirupid ning alates seitsmendast eluaastast (üle 20 kg kaaluvatele lastele) närimistabletid. Samas tuleb alati jälgida, et kasutades erinevate brändide tooteid ei ületataks soovitatavat ööpäevast maksimumannust, milleks on 30 mg kilogrammi kohta,“ räägib Valge-Rebane.