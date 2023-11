Okei või ei? | Aasta aega suhtes olnud eestlanna: kokku kolides muutus kõik. Kas ma pean jälle sellega leppima!?

Algus oli minu jaoks nagu muinasjutt - tähelepanuavaldused, lilled, üllatused, kingitused, komplimendid, kohtingute planeerimised... Kõik, millest eelmises suhtes puudust tundsin. Vastasin muidugi samaga. Kuid neli kuud tagasi kolisime kokku ja kõik muutus. Olgu, võib-olla „kõik muutus“ on veidikene liialdatud, aga kohe tekkis rutiin, üllatusi-kingitusi-komplimente jäi nähtavalt vähemaks ja ma tunnen neist nii puudust. Ta jättis suhte alguses mulje, et sellised igapäevased tähelepanuavaldused ja minus tunde tekitamine, nagu ma oleks tõeline kuninganna, on midagi sellist, mis jääb.

Kuid see on asendunud tavapärase argieluga... Kas ma tõesti pean jälle leppima sellega, et juba on algne kirg ja sära kadunud? Olen elukaaslasega ka ääri-veeri seda teemat arutanud ja tema probleemi ei näe, ütles lihtsalt, et suhte alguses on ju loomulik, et tahetakse kogu aeg ainult üllatusi teha, aga pikas perspektiivis pole see jätkusuutlik.