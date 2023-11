Sadu paare laulatanud pastor Peep ajukasvaja diagnoosist: tahtsin operatsiooni paar kuud edasi lükata, et teisi mitte alt vedada

Peep möönab, et teeb regulaarselt trenni, et tunda end energilisena. Tal on novembris sünnipäev ja tal on traditsioon igal aastal, novembrikuus, käia põhjalikus tervisekontrollis. Ka eelmise aasta novembris kontrollis käies olid tervisenäitajad head, kuid paar kuud hiljem tundis mees, et peaks uuesti silmaarsti juurde minema, sest üks silm ei näinud enam nii hästi.

Silmaarst soovitas kontrollida ka aju, et välistada insuldikahtlus. Kuid mees sai diagnoosiks ajukasvaja. „Vaatasin digiloost, mis mõõtmetega see kasvaja on... Ja sain aru, et see on täitsa suur tükike, mis ei tohiks ajus olla.“