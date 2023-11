Räppar Nicki Minaj kahetseb iluoperatsioone: garanteerin, et kõik, kes end kohendavad, küsivad hiljem, et miks?!

„Ma garanteerin teile, et kui muudate midagi oma kehal ja teete midagi kirurgilist ja kõike seda, siis on rohkem kui tõenäoline, et vaatate ühel päeval tagasi ja ütlete: „Mul oli tegelikult kõik hästi sellisena, nagu ma olin,“ rääkis Minaj taskuhäälingusaate saatejuhtidele Chioma Nnadile ja Chloe Mallele.

„Nüüd mõtlen, et olen lõpuks ometi seesama tüdruk, kes ma olin kunagi varem,“ sõnas Minaj ja lisas, et õppis end armastama sellisena, nagu ta on, peale poja sündi. „See pani mind mõtlema, mis oli see, mis mulle enda juures varem ei meeldinud? Nii imelik,“ ütles Minaj.