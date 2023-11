Ei mingit Excelit ega äppi! Sajandivanune Jaapani tarkus aitab sul rohkem säästa

Kui see kõlab tobedalt lihtsana, siis tea, et nii see ka on. Sa ei vaja selleks mingeid äppe ega Exceli tabeleid, rääkimata keerulistest matemaatilistest tehetest. Ja eks see peakski ju olema eesmärk — säästmine ei tohiks olla keeruline!

Kakeibo pärineb 1904. aastast, kui Jaapani naisajakirjanik Hani Motoko soovitas seda kasutada kõigil koduperenaistel koduse eelarve pidamiseks ning just nii haarasid sealsed naised ohjad oma pere finantside üle. Ja pole siis mingi üllatus, et kakeibo on tänaseni Jaapanis väga populaarne.

Kakeibo tsükkel põhineb neljal küsimusel:

Kui palju vaba raha mul on? Kui palju ma tahaksin säästa? Kui palju ma kulutan? Kuidas saaksin oma rahalist seisu parandada?

Reaalsuses ei erine see väga teistest eelarvestamise viisidest, sest eesmärk on jätkuvalt üks: leida viis, kuidas kulutada vähem, kui sa teenid. Aga sellisel juhul on just neljas küsimus kõige olulisem.

Kuu lõpus tuleb aga vastata veel järgnevatele küsimustele:

Kas sa viisid oma säästmise eesmärgid sel kuul täide? Milliseid viise sa raha säästmiseks leidsid? Millele sa kõige rohkem kulutasid? Mida sa järgmisel kuul muuta plaanid?

Kakeibo eesmärk ongi sind panna teadlikult säästmise ja oma paika pandud plaani peale mõtlema. Ja uuringud on ka tõestanud, et meile jäävad asjad eriti hästi meelde just siis, kui me need kirja paneme (eriti, kui seda teha pliiatsi ja paberiga).

Aga olgem ausad, parim eelarve süsteem on ikka selline, millest sa suudad järjepidevalt kinni pidada ja eks see oleneb igast inimesest endast. Äkki on kakeibo just sinu jaoks parim?

Allikas: INSIDER