SEXCAST | Meestearst avaldab, mis on esimene märk keskealiste meeste voodielus, mis võib viidata südame-veresoonkonna haigustele

Tänases saates on külas meestearst Kristjan Pomm, kellega räägitakse meeste tervisest - fookus on voodielu probleemidel ning pikemalt peatutakse ka vaimsel tervisel.

Dr Pomm avaldab, mis on esimene märk keskealiste meeste voodielus, mis võib viidata südame-veresoonkonna haigustele. Ta selgitab, millistel juhtudel on rutiinne kontroll meestearsti juures vajalik ning kas Eestis on altimad noored või vanemad mehed oma tervist kontrollima. Millest see sõltub?