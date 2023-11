Aasta naine 2023 Astrid Kannel: meie ühiskonnas on palju võimekaid naisi, kes vajavad julgustamist

„See on suur au ja ma olen väga rõõmus, et selline tiitel tuleb ühiskondlikult ja maailma mõistes nii keerulisel ajal. Pean naiste esiletõstmist väga oluliseks just põhjusel, et meie ühiskonnas on palju võimekaid naisi, kes vajavad julgustamist, aga ka toetamist, sest nad on liiga tagasihoidliku, et end ise esiplaanile tõsta,“ sõnas aasta naine 2023 Astrid Kannel.

Tema sõnum Eesti inimestele, aga ka inimestele laias maailmas on järgmine: „Kõik need sündmused, millega olen välistoimetajana kokku puutunud, on pannud mind mõtlema, et me ei tohiks karta. Kartmine on just see, mida vaenlane tahabki. Kuna elu nii Eestis kui maailmas, on viimastel aastatel näinud välja nagu suur kõrtsikaklus, siis sellisel puhul on eriti hinnatud just inimesed, kes suudavad lepitada. Ja naised suudavad seda tihtipeale paremini kui mehed. Kasutagem siis seda võimalust.“