Kolme lapse ema: lastel on ka erinevad isad ja seetõttu on mul hea võrdlusmoment

„Usun, et elus tuleb kõik mis tulema peab ja ka iga halb valik on lõpuks põhjusega tehtud, iseasi, millal tänulikkus ja taipamine selle eest tuleb. Minul on kolm last. Esimese sain kui olin seitseteist ning teised kaks kolmekümnendate alguses. Lastel on ka erinevad isad ja seetõttu on mul hea võrdlusmoment.