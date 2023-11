„Mu pea ja selg olid verised.“ Vägivaldset suhet kogenud Epp Kärsin: ta ei lubanud ka politseisse minna

Palju räägitakse vaimsest ja füüsilisest vägivallast suhtes. Kui palju teil on oma suhetes esinenud üht või teist või mõlema kombinatsiooni korraga?

Mul on olnud ka kogemus vägivallatsejaga, kui olin varajastes 20ndates eluaastates. Aga see oli ainult üks kord, teist korda ma enam ootama ei jäänud. Pakkisin asjad kokku ja olin järgmisel päeval läinud. Aga on naisi, kes ei saa sellistest suhetest välja ja elavad nii vaimses kui ka füüsilises vägavallas, sest on väga palju asju, mis neid vägivaldse inimesega seob – ühised lapsed, majanduslik seotus jne. Seal on nii palju kihte, et see naine on ise juba nii maatasa, et tal ei olegi enam enesekindlust ega julgust astuda sammu suhtest väljumiseks.