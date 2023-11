Sügelus ja ebameeldiv aroom? Farmatseut hoiatab: on üks asi, mis 99 protsendile meestest ei sobi intiimpiirkonda

„Oluline on raseerimisel kasutada pestud ja teritatud raseerijat, niisutada enne nahka ja karvu raseerimisgeeli või kreemiga, et neid kergem ajada oleks, raseerida karva kasvusuunas ja lõpetades kanda nahale niisutajat või raseerimisjärgset palsamit, et vältida karvade sissekasvamist,“ tuletab Baar meelde raseerimise põhitõdesid. „Intiimpiirkonna raseerimisel tuleb arvestada, et karvade täielikul eemaldamisel võib see piirkond sõltuvalt naha tundlikkusest vajada rohkem tähelepanu ja kreemitamist kui teised keha piirkonnad,“ ütleb ta.

Kõige tähtsama intiimpiirkonna eest hoolitsemise reeglina toob farmatseut välja regulaarse pesu ja kuivatamise, mille eesmärgiks on haudumise vältimine. „Jälgida tuleks, et puhastatud ja kuivatatud saaksid kõik kurrud, voldivahed ja eesnaha alune, lisaks ka tagumik,“ ütleb Baar. Samuti on liigse higistamise vältimiseks soovitav ka meestel oma kubeme piirkonda raseerida. „Raseerimine ei pea tähendama seda, et kõik karvad eemaldatakse, piisab ka karvade lühemaks ajamisest. Mida vähem karvu intiimpiirkonnas on, seda vähem jääb sinna mustust, higi ja rasu, mis võib aja jooksul ebamugavusi tekitada,“ selgitab farmatseut.

Kuigi intiimpiirkonna hügieen on osa üldisest tervisest ja heaolust, pole sellele teemale alati piisavalt tähelepanu pööratud, sest inimkond avastas hügieeni olulisuse tervishoius üldse alles sadakond aastat tagasi. „Kuna naised on oma anatoomilise eripära tõttu intiimpiirkonna infektsioonidele vastuvõtlikumad, on nende bikiinipiirkonna hügieenist avalikult rohkem räägitud. Meeste kubemepiirkonna hooldusele tähelepanu pööramine on aga sama oluline, sest hügieeninõuete eiramine võib endaga kaasa tuua ebamugavust, halba lõhna ja terviseprobleeme,“ selgitab farmatseut Lauri Baar. „Lisaks mõjutab nabaaluse piirkonna hügieen ka meie partneri tervist, sest see aitab vähendada suguliselt teel levivate haiguste edasikandumist kaaslasele,“ lisab ta.

„Kelle jaoks tundub žilett liiga hirmuäratav, võib näiteks kasutada hoopis karvu eemaldavat kreemi, mis vähendab oluliselt vigastuste tekkimise ohtu. Pikemaajaliseks karvaeemalduseks sobib veel ka fotoepilatsioon või vahatamine, siis kestab toime mitmeid kuid,“ juhib Baar tähelepanu alternatiividele.

Spetsiaalselt meestele suunatud tooteid tasub kasutada vastavalt vajadusele

Apteekides on kättesaadaval rida spetsiaalselt meestele välja töötatud tooteid, mida tuleks apteekri sõnul oma intiimpiirkonna eest hoolitsemisel kasutada vastavalt vajadusele. „Üldiselt piisab tavalisest pesuvahendist, kuid kui on teada, et nahk on seal piirkonnas õrnem või probleemsem, siis võiks kasutada spetsiaalseid intiimpesuvahendeid,“ ütleb Baar.“ Kui nahk kipub altpoolt väga kuiv olema, siis kasutada niisutavaid kreeme pidades silmas, et nad oleks pigem neutraalsed ja tundlikule nahale. Vastupidisel juhul, kui kubeme piirkond või pepu vahelt kipub väga hauduma, siis on olemas kreeme või deodoriseerivaid vahendeid, mis jätavad naha pikemaks ajaks kuivaks ja värskeks,“ toob ta veel näiteid.

Pikemale reisile või matkale minnes, kus ei ole võimalik voolava veega pesta, soovitab farmatseut kasutada õrnatoimelisi intiimpesulappe, mis ei ärrita nahka ja jätavad sinna kaitsekihi pikemaks ajaks.

Baar juhib tähelepanu, et on üks asi, mis 99 protsendile meestest ei sobi intiimpiirkonda. „See on alkohol, eriti neil kes regulaarselt raseerivad. Seetõttu tasub intiimpiirkonna eest hoolitsemisel vältida desinfitseerivaid vahendeid ja deodorante, mis seda sisaldavad,“ rõhutab ta.

„Veel ei sobi õrna nahaga kubeme piirkonnas kasutada koorivaid või hõõruvaid kreeme, sest liigne kraapimine tekitab ainult probleeme juurde. Vältida tasub ka alumiiniumi sisaldavaid higistamisvastaseid vahendeid, mis pikemaajalisel kasutamisel võivad nahka ärritama hakata,“ lisab farmatseut.

Levinumatele kaebustele saab leevendust

Kõige levinumad probleemid meeste kubemepiirkonnas on farmatseudi sõnul kas bakteritest või sagedamini seentest põhjustatud infektsioonid ja reeglina saab need mured apteegi käsimüügi toodetega lahendatud. „Nende sümptomiteks on kipitus, sügelus, põletustunne ja ebameeldiv aroom intiimpiirkonnas. Üsna tavaline probleem seal piirkonnas on ka hemorroidid, mis võivad tekkida väga spontaanselt,“ loetleb Baar sagedamini esinevaid kaebusi, millega ta oma töös on kokku puutunud. Baar julgustab mehi valehäbita oma muredest rääkima rõhutades, et apteekri töö ei ole inimese varasemate eetiliste- või moraalsete valikute hindamine, vaid tema tervisemuredele lahenduste leidmine.

„Kui aga intiimpiirkonnas on tugevad valud, kehale mitteomased eritised või kasvud, siis tuleks pöörduda ennem arsti poole. Tohtri abi on tarvis ka siis, kui intiimpiirkonna probleemid on tekkinud suguliste haiguste või muude bakteriaalsete haiguste tõttu, mis vajavad täpsemat uurimist ja retseptiravimeid,“ ütleb Baar kokkuvõtteks.