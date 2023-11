Eesti mehe arusaam: naistel on voodielu osas naiivne mõtteviis, mis takistab neil ka lõpp-punkti jõudmist

„Esimest vahekorda ei maksa üldse vaadata, sest reeglina on mehed ülierutatud ja mõttes loodavad, et see esimene kireröögatus toob partneril ka orgasmi esile, sest nad lihtsalt ei tea, milline naine on neile sattunud ja suur võit on siis, kui kohe kõik töötab.

Üks asi mis on naiste puhul ka selgelt naiivne, on see, et nad loodavad, et mees käib iga vahekorra ajal lausa käte ja pea peal, et naist orgasmini viia. Naised peavad õppima ennast tundma ja oskama end ka vastavalt meelestada. Sa võid teha igasuguseid asju, aga kui ta aju on köögis pesemata nõude või millegi sellise juures, siis see on tühi lootus.“