Elina Naani elu algas peale palgatöölt lahkumist: julge liikuda südame järgi, sest vaid siis teeme asju täie energiaga

Kui 10 aastat tagasi peeti vaimse tervise eest hoolitsemist eriliseks voodoo’ks, siis täna on igas endast ja töötajatest lugupidaval organisatsioonil eraldi eelarve ja/või inimene/tiim, kel fookuses personali vaimne ja füüsiline rahulolu. Samamoodi nagu rohespetsialist, et ettevõtted teeksid jätkusuutlikke valikuid. Elina rõhutab, et maailm on nii kiires liikumises ja kogu virtuaalsuse taustal on oluline hoolitseda oma hinge eest. See on ainuke, mis teeb meie inimliigi eriliseks. Läbi korporatiivmaailma klientide saab ta selle mõtte näol kinnitust koguaeg. „Inimesed tegelikult ei taha muutuda robotiteks, nad on oma igatsused pannud kuskile hoiule ja endast nii kaugele sõitnud, et pole ime, kuidas iga teine inimene on läbipõlemise, depressiooni või ärevuse küüsis. Tasakaal on märksõna ja me võiksime sildistamist vähendada, et keegi on nii - või naasugune, keegi „ühes“ või „teises“ maailmas. Me oleme tegelikult inimestena palju sarnasemad kui arvame,“ arvab Elina.