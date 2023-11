Kas nõustud? Uuringust selgus, millised kodused toimetused on kõige kurnavamad ja põhjustavad paaride vahel tülisid

Uuringust selgus, et ainult 32% inimestest arutab koduste ülesannete jagamist regulaarselt ning 37% vastanutest tunneb ennast igapäevaselt ülekoormatuna. „Kõigil on vaja pärast väsitavat tööpäeva tegeleda koduste toimetustega, et kodu korras ning kõht täis püsiks. Kodused ülesanded on ka üheks sagedaseks tüliallikaks, sest tihtipeale ei osata märgata teiste pereliikmete panust ning nähakse ainult enda tehtuid töid,“ rääkis Samsung Eesti kodumasinate tootekoolitaja Alari Pennar.

„Lihtsam on kõik ise ära teha.“

„Ent uuringust paistis, kuidas nii lihtsalt koduseid toimetusi teistele ka anda ei soovita,“ lisas Pennar. Vastanutest 50% usub, et nad ise on koduste ülesannete täitmisel efektiivsed ning iga viies tunneb, et tema pereliige ei ole koduste ülesannete täitmisel tõhus. Seetõttu tekib tihtipeale seisukoht, et lihtsam on kõik ise ära teha ning abi küsitakse alles siis, kui kõik üle pea kasvab.

Küsitlusest selgus, et 61% vastanutest tundsid, et elutempo on viimastel aastatel kasvanud ning seetõttu kannatavad ka kodused toimetused. Kõige rohkem võtavad uuringu järgi igapäevaselt aega toiduvalmistamine, kodu koristamine ja lemmikloomaga tegelemine, sealhulgas ka nendele tegevustele mõtlemine ja ettevalmistamine. „Näiteks kulutatakse söögi tegemisele keskmiselt 8 tundi nädalas ja peas menüüde mõtlemisele umbes samapalju. Kui toidupoes käimisele kulutab inimene nädalas 4 tundi, siis üle 3 tunni võtab aega selleks ettevalmistumine, näiteks poenimekirja koostades,“ selgitas Pennar.

Mis on kõige väsitavamad kodutööd?