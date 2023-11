Ülekaalust nutiseadme valesti kasutamiseni. Need on olulised sammud, mida nüüd teha, kui lapsel on halb rüht

Rüht on otseses seoses kehalise arenguga ning sõltub oluliselt sellest, milline on üldine kehaline aktiivsus. „Kõige paremini aitab rühihäireid ennetada kehahoiaku jälgimine, eriti istudes. Lihaste ja tugiaparaadi tugevdamiseks on oluline regulaarne kehaline aktiivsus, koos tasakaalustatud jõu-, painduvus- ja vastupidavusharjutuste ning mitmekülgse toitumisega. Kahjuks veedavad praegu lapsed palju rohkem aega istudes kui eelmised põlvkonnad,“ võtab kooliõde rühihäirete tekke probleemi kokku. „Mudilased liiguvad päris palju - mängivad ja jooksevad ringi. Koolilapsed aga istuvad aina rohkem ning see jätab ka tervisele jälje.“

Mis võib olla halva rühi põhjuseks?

Halva rühi põhjuseid võib kooliõe sõnul olla mitmeid. „Kõige sagedamini on põhjuseks vähene liikumine, aga ka nõrk seljalihaste toonus, ülekaal, sundasend, ebaergonoomiline mööbel, vales asendis nutiseadme hoidmine, vale või liigraske koolikott ja selle valesti kandmine,“ loetleb Kendra erinevaid rühihäirete põhjuseid.

Samuti võib mõjutada rühti vaimne ja emotsionaalne seisund. „Emotsionaalsed probleemid või madal enesehinnang mõjutavad last nõnda, et laps soovib olla märkamatu, pea õlgade vahel, selg küürus,“ toob kooliõde näite sellest, kuidas ka vaimsed probleemid võivad rühihäirete põhjuseks olla.

„Juba algkooli lastel märkavad kooliõed tervisekontrollis nn nutikaela, mis on tingitud liigsest nutiseadme kasutamisest. Eriti on see probleemiks siis, kui nutiseadmeid kasutatakse vales asendis,“ toob kooliõde tänapäevasest probleemist näite.

Aluseks pikaajalistele terviseprobleemidele

Rühiprobleemid võivad väljenduda erineval moel. „Mõnel lapsel on kühm, mõnel kõver selg, rühi ebasümmeetrilisus, eri kõrgustel õlad, abaluud või puusad,“ toob kooliõde näiteid. „Kui nende probleemidega piisavalt varakult ei tegeleta, siis on need aluseks kogu elu kestvatele terviseprobleemidele, mis enamasti saavadki alguse lapseeas.“