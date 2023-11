Päevad jäävad hiljaks või hoopis vahele? On päris mitu põhjust, miks nii võib juhtuda

Kui sul on enamasti regulaarsed päevad ja ühel hetkel jäävad need vahele või hilinevad väga pikalt, siis kõigepealt tasuks muidugi teha rasedustest. Kui see on negatiivne, saab hakata otsima muid põhjuseid.

Kui sa koged töö juures või kodus negatiivset õhkkonda või oled muul põhjusel kogu aeg pinges, mõjub see lisaks vaimsele tervisele ka kogu ülejäänud kehale, mõjutades sealhulgas menstruatsiooni toimimist. Suure stressi tõttu võivad osadel naistel päevad lausa kuude kaupa ära jääda, see aga tekitab omakorda stressi, sest tekib hirm, et kehaga on midagi tõsist lahti. Kui sa suudad stressi maandada, märkad ehk ühel hetkel, et päevad toimivad jälle regulaarselt.