Ekspert: paljud vanemad teevad lapsele taskuraha andes ühe suure vea

Tema sõnul tuleks lapsega leppida kokku iga nädal või üle nädala konkreetne päev, millal kindel rahasumma kontole kantakse. „Selliselt õpib laps paremini oma kulutusi ette planeerima. Õppimise protsessis on oluline, et kui esimestel kordadel kogu raha paari päevaga ära kulub, siis seda enne kokku lepitud aega lihtsalt juurde ei saa,“ lisab Kork.

Praktika näitab, et lapsed kipuvad sageli vanematelt saadava taskuraha suurust omavahel võrdlema. Selles osas soovitab ekspert võimalikult varakult lapsele selgeks teha, et teistega enda võrdlemine ja võõraste rahakotti vaatamine pole õige. „Igal perel on omad kokkulepped. Raha on väga isiklik asi ja me ei tea kunagi, milleks teine laps raha vajab või mis kokkulepped on tema peres tehtud. Teiste rahakotis pole tark sorida,“ rõhutab Kork.