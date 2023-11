Bruce Willise naine Emma Heming võitleb abikaasa haiguse tõttu suure süütundega: mul on privileege, mida teistel pole!

Hollywoodis olid selleks ajaks juba mõnda aega liikunud jutud, et Willis ei suuda enam repliike meelde jätta ning neid öeldakse talle kõrvamonitori kaudu ette. Sageli jäi mulje, et näitleja ei saa arugi, miks ta võtteplatsil on ja mida ta seal tegema peab.

Nüüd on näitleja abikaasa Emma Heming öelnud, et võitleb igapäevaselt suure süütundega. „Ma võitlen süütundega, teades, et mul on privileege, mida teistel ei ole. Näiteks kui ma saan välja minna, kasvõi matkama, et oma pea selgeks saada, siis teadvustan endale, et paljud teised isiklikud hooldajad seda teha ei saa,“ kirjutas Heming ja sõnas, et tunneb vähemalt rõõmu selle üle, et saab läbi abikaasa ja enda kogemuse tõsta maailmas teadlikkust dementsuse osas.

„Tean, et on palju tuhandeid rääkimata, ennekuulmatuid lugusid, millest igaüks väärib kaastunnet ja mure jagamist. Minu jaoks on oluline olla vahelüli nende perede ühendamiseks, kellel pole aega, energiat ega ressursse enda eest seismiseks.“ Naine lisas ka seda, et kui alguses oldi kahtlevad, kuidas Bruce haigusest rääkida ning see polnud kerge, siis hiljem oli oma mure jagamine kergendus kogu perekonnale.

„See on raske diagnoosi saanud inimesele, kuid see on raske ka perekonnale. See ei erine Bruce’i, minu ega meie tüdrukute puhul. Öeldakse, et dementsus on perekondlik haigus ja see tõesti on nii,“ ütles ta.

allikas: InStyle.com