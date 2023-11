Ma olen ausalt täiesti nördinud. Mul on teistele juba umbes pooled kingid olemas ka! Pikalt mõtlesin, uurisin, vaagisin, käisin mööda poode... Küll on „tore“ teada, et vastu ei saa midagi, sest see tore kamp otsustas, et nemad enam ei viitsi. Milline nõme vabandus! Pool sellest maagiast läks kohe kaotsi, sest lootsin, et teeme mehega vähemalt omavahel. Aga nüüd, kui tema hoopis kergenduse osaliseks sai, pole sealt ka midagi loota.