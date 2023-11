Ongi nii? Lugeja teeb puust ja punaseks, miks naised suhtes tüdinevad ja väljastpoolt tähelepanu otsima hakkavad

„No mehed on ju jahimehed- nii kaua võimlevad kui saak nende oma ja arvavad, et siis peab naine õnnelik olema vaid selle pärast, et mees olemas. Toimiva suhte nimel peavad muidugi mõlemad pooled pingutama, aga enamasti kipub pikapeale tõesti olema nii, et naine broneerib restorani, teatri, reisi...