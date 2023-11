„Peale nelja last teadsin, et minu poolt on kõik.“ Meestearst: seemnejuhade taasühendamise operatsioone Eestis ei tehta

Raimo (39) lugu: „Saime naisega üpris järjestikku neli last ning peale neljandat tundsin, et minu poolt on igaveseks kõik. Ma teadsin 100%, et rohkem lapsi ma ei soovi. Naine, kes selleks hetkeks oli 30aastane, ütles, et tema ei saa täielikult pead anda, et ta kunagi ei peaks seda enam soovima.