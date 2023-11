Suitsiidi tõttu ema kaotanud Eliise: ma väga tahaks, et me oskaks enda kõrval näha lähedasi, kes näitavad ohumärke...

„Ma väga tahaks, et me oskaks enda kõrval näha lähedasi, kes tegelikult näitavad neid ohumärke. Ja kui tundub, et nad ignoreerivad sind ja su kõnesid, siis võtta see vaev ja minnagi päriselt ukse taha, et vaadata kuidas läheb.“ Eliise meenutab, et peale ema surma käis teda „kontrollimas“ hea sõber, kes tõi külla tulemiseks alati ettekäände, lihtsalt selleks, et vaadata kuidas noorel naisel peale ema surma läheb. „See oli nii tore, et ta käis, sest ilmselt ta kartis, et ka mina võin endaga midagi teha.“