„No ei tekita tunnet, et tahaks veel kohtuda, kui inimene valib süvenemata kalli restorani ja hiljem tõdeb, et sealne köök pole tema maitsegi,“ naerab Markus ja lisab, et sellel samal kohtingul olid laual ka küsimused investeerimise ja raha paigutamise kohta. „Mäletan, et minu rahatarkuse vastu oldi väga huvitatud, aga kui vastu küsisin, siis öeldi, et tema teemat ei jaga, aga tundub huvitav.“