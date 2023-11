„Monogaamia on keeruline. Pean tunnistama, et ka mul on tihti neid meestele väga omaseid mõtteid: näed mõnda ilusat naist, tunned midagi ning mõtled paar korda päeva jooksul, mis tunne oleks temaga magada. Me kõik teame, et enamus mehed on sellised, aga kõige tsiviliseeritumad meie seast teevad end sellise asja suhtes nii immuunseks kui võimalik.“