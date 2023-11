Valisime oma kommid ära, liikusime maksma ja meie ees seisis paarike. Kuna me seisime neile päris lähedal, oli tahes-tahtmata kuulda, mida nad omavahel rääkisid. See oli niivõrd armas jutuajamine ja pani mõtlema, et tekkis tunne, et peaks seda ka teistega jagama, sest meestepäeva eel oleks siit nii mõndagi õppida.