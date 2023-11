SEXCAST | „Kardan meie järgmist vahekorda!“ ehk fookus on lugejaküsimustel: kas usaldad oma sekspartneri sekspartnerit?

Millal öelda seksisemule, et oled intiimne ka teistega? Kust maalt läheb petmise piir? Mida teha kui on hirm vahekorra ees, sest kaaslane soovib voodis katsetada äärmuslike vahenditega? „Minu peas kvalifitseerub see vägistamiseks, isegi kui teed seda oma partneriga,“ tõdeb Jonas ja soovitab sellises olukorras rääkida spetsilistidega. „Oma tunnete alla surumine ei ole õige!“

Küsimustega puudutatakse ka uut trendi voodielus ehk rimmingut ning seda, kuidas delikaatset soovi kallimale edasi anda? „Kas see on see, kui teed suu lahti, ajad keele välja ja suundud anaalpiirkonda ja hakkad seal keelega snorgeldama,“ pakub Kirki välja. Kas naisel on õigus?