Kas on hea mõte alustada suhet enne pühi? Siin on halvimad kohtinguharjumused, mida peaksid armastust otsides vältima!

Käes on aastaaeg, mil enamus vallalisi otsivad endale pimedateks talvekuudeks kedagi kellele kaissu pugeda. Kuid kas on hea mõte alustada suhet enne pühadeaega? Või peaksite ootama, kuni talv läbi saab?Suhteeksperdid ütlevad, et halvad harjumused võivad takistada talvel armastuse leidmist.