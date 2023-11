Oluline teadmine lapsevanematele: seda kindlat valuvaigistit ei tohi tuulerõugetes lapsele anda

See on mugav peavalude, lihasvalude ja igasuguste ebamugavuste korral. Kuid samas on selle ravimiga ka üks suur konks..

Ameerika Pediaatriaakadeemia andmetel suurendab ibuprofeeni võtmine tuulerõugete korral tõsiste nahainfektsioonide, näiteks nekrotiseeriva fastsiidi tekke riski. 2021. aastal ajakirjas Italian Journal of Pediatrics avaldatud uuringus leiti, et ibuprofeeni seostatakse tuulerõugete ajal raskete nekrotiseerivate pehmete kudede infektsioonidega (NSTI).

NSTI-d on tõsised infektsioonid, mis mõjutavad meie keha pehmeid kudesid. Need infektsioonid võivad põhjustada tõsiseid koekahjustusi ja neid iseloomustavad toksilisuse nähud. 2017. aasta aruande kohaselt võivad NSTI-d esineda erinevates vormides, nagu nekrotiseeriv fastsiit, müosiit ja tselluliit. Need infektsioonid arenevad surnud ja kahjustatud kudede tõttu ning nõuavad kiiret diagnoosimist ja ravi operatsiooni ja antibiootikumidega. Kui NSTI-d ei ravita, võivad need lõppeda surmaga.