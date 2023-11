Unekvaliteet ei kannata kriitikat? Kaks kerget muudatust seoses su toitumisega võivad olukorda parandada

See, mis kell sa õhtust sööb, mõjutab suurel määral seda, kuidas sa magad. Kõik teavad seda, et korralik uni on tähtis terve keha normaalseks funktsioneerimiseks. Kui pidada aga kinni mõningatest reeglitest, siis on võimalik parandada oma unekvaliteeti ja seega magada paremini.