Naise mõõt sai täis: kõige hullemad on mehed, kes ei saa sõnast „ei“ aru ning jäävad manguma

„Võiks öelda, et ka meesterahvad ei oska ridade vahelt lugeda. Ja kui ütled otse, et ei soovi suhet, siis küsitakse, et võiksime siis kasvõi seksida aeg-ajalt? Et kui ma suhtest pole huvitatud ja ei tunne mingit tõmmet, siis seksimise jaoks tunnen?