Mees pihib suhteteemadel: irooniliselt on mul selliseid probleeme olnud ainult Eesti naistega

„Nii palju kui ma aru sain, on teema jällegi sellest, et ülbed ja võib-olla natuke liiga enesekesksed naised seavad endale liiga suured ootused ja ei saa aru mida tähendab lause „mees ei ole sinust huvitatud“.

Olen küll ise noorem kui artiklis olev mees, aga mõistan teda 100%. Irooniliselt on mul selliseid probleeme olnud ainult Eesti naistega, välismaa naistega on alati hea klapp olnud ja üldse kuidagi asjalikumad. Eesti naistel tundub olevat mingi kinnisidee, et nad kohe peavad kõigiga ja KOHE suhtesse saama, see on nagu elu mõte neil.

Ma muidugi ei väida, et kõik sellised on, aga need kellega mina olen kokku puutunid, on kõik sellised olnud. Välismaa meestele see muidugi meeldib, et Eesti naisi nii lihtne sebida on ja need teesklevad nii et vähe pole ja jätavad endast mulje kui „ideaalsest printsist“. Eesti naistele see muidugi meeldib ja lähevad kohe õnge.

Kokkuvõtteks mida ma soovitaks, (oma maailmas ringi rändamise põhjal) on see, et proovige kohtinguid ja suhteid välismaa naistega (vahet pole mis riik). Luban, et sujub kõvasti paremini ja reaalsemalt ja normaalselt kui kogu see jama, mis siin Eestis toimub. Eesti naised on niivõrd ennast täis ja nõudmised on nii ebanormaalselt kõrged ja üleüldse kogu suhtumine on selline võlts ja kellegi pealt õpitud, mitte mingit ausust, mitte mingit realistlikkust. Võiks lõputult kirjutada sellest.“