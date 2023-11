Eesti mees kohtingukultuurist: lõpuks jõuab reaalsus kohale, et tavalised normaalsed mehed ei kannagi naisi kätel

„Tore teada, et vähemalt kunagi ammu eksisteerisid ka normaalsed naised. Tänapäeval on nende leidmine tõepoolest nagu nõela heinakuhjast otsimine. Paljudel on absurdsed ootused mehe suhtes ja üldse selline ennast täis suhtumine on tekkinud. Selles võib süüdi olla sotsiaalmeedia, kus saadakse sadu laike mingitele tuunitud piltidele.

Laikijateks on muidugi mingid india mehed või muidu suvalised kiimased, kes 24/7 netis istuvad. Ja siis naiste ego muidugi tõuseb ja kui minnakse päris kohtingule, siis neil on tekkinud endast juba mingid absurdne ettekujutus, nagu nad oleks A ja O igas asjas. Lõpuks jõuab muidugi reaalsus kohale, et tavalised normaalsed mehed ei kannagi neid kätel ja siis ollakse veel rohkem kibestunud. Omast kogemusest võin muidugi väita, et välismaa naistega on kõvasti lihtsam läbi saada kui Eesti naistega, aga võib-olla olen lihtsalt halbade näidete otsa sattunud. Kes teab.“