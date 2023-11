Neid toiduaineid ei tasu külmkapis kõrvuti hoida, kui ei soovi, et toit kiiresti riknema läheks

LG koolitaja Heivo Pork jagab nõuandeid, kuidas oma külmiku võimalusi maksimaalselt ära kasutada, et toit püsiks kauem värske.

Kontrolli temperatuuri seadeid

Selleks, et toit pikalt värske püsiks, on oluline hoida külmikus õiget temperatuuri. Uusimad külmikud on varustatud täpsete temperatuuriregulaatoritega, mis võimaldavad määrata erinevate toiduainete jaoks ideaalsed tingimused. See tagab ka kiiresti riknevate toiduainete jaoks ohutu temperatuuri ning aitab vältida bakterite teket.

Oluline on korrektne ladustamine

Hea nipp on määrata eri tüüpi toiduainetele külmikus kindlad tsoonid. Näiteks tuleks hoida toores liha ja mereannid alumistel riiulitel, et vältida ristsaastumist. Kuna liha ja kala on mõlemad väga tugeva lõhnaga, võiks need asetada ka teineteisest (ja kõigest muust) eraldatud karpi. Mis puudutab kala, siis esimesena rikneb just sisemus, mistõttu tasuks võimalusel kala varakult ära puhastada. Kuid ära kiirusta soomuseid või nahka eemaldama, sest need osad kaitsevad kala riknemise eest (kuni 48 tundi). Liha säilib kauem ühes tükis ning luu küljest eemaldatuna.

Mõistlik oleks teineteisest eraldi hoida ka kiiresti riknevad toiduained ning paigutada need eraldi karpi või riiulile. Kindlasti ei tasuks juustude ja vorstidega hoida kõrvuti tooreid toiduaineid ja valmistoite, samuti tuleks teineteisest eraldada vorstid ja kalatooted.

Puu- ja juurviljade optimaalse niiskustaseme hoidmiseks tuleks neid hoida külmiku külmemates piirkondades – kas köögiviljadele mõeldud sahtlis või selle kohal oleval riiulil. Lahti lõigatud puu- ja köögiviljad tuleks enne jahedasse asetamist pakkida tihedalt kilesse.

Vali võimekas külmkapp