„Aita mul aru saada, miks/kuidas …“ seda kasutavad siis, kui tahaksid kohe küsida miks, aga teine on selleks natuke hapras emotsionaalses seisundis. See on pehmem viis küsida miks, samas olles siiralt huvitatud, püüdes teist mõista. Otse esitatud miks-küsimused võivad mõnikord mõjuda ründavalt, isegi kui need on kantud puhtast uudishimust ja mõistmise soovist.