Suhtlemine on imelihtne? Koolitaja nõuandeid neile, kel on raske teistega ühist keelt leida või oma arvamust põhjendada

Müügi- ja juhtimiskoolitaja Hardo Hansar sõnul on suhtlusmured lihtsasti äratuntavad ning mõne hea nipiga ennetatavad. Olles üle kümne aasta töötanud Southwestern Advantage organisatsioonis sadade Eesti noortega, kes on just tööturule sisenemas, on Hansar täheldanud kaheksat peamist aspekti, mis aitavad saada paremaks suhtlejaks.