Kuri kahtlus, et sind kasutatakse ära... Kui need väited vastavad tõele, peaksid suhtest lahkuma

Ta on kättesaadaval ainult siis, kui temal sind vaja on

Kui sina vajad tema abi või on sul lihtsalt teda vaja, ei ole tal kunagi aega. Kusjuures tal on alati vabandusi varnast võtta, ikka on midagi kiiret ees, mis on vaja ruttu ära teha, on ta siis haigeks jäänud, lubas sõbrale midagi või mingi kiire töö, mis ootab ärategemist. Aga niipea, kui temal on sind vaja, leiab ta kohe su numbri ja ta on kohe olemas.

Seda saab väga hästi näha ka selle järgi, kui palju aega tal on sinu peale võimalik kulutada. Meil on kõigil kiire elutempo ja vaba aega ei ole nii palju, aga kui ikka on huvi suhteid hoida, siis on alati võimalik leida natuke aega. Ja kui sa näed, et tal aega sugugi pole sinu jaoks, siis ei ole sinu tunded tema jaoks tähtsad.

Alati oled sina see, kes kõike peab maksma ja organiseerima

Kui sina maksad kõik arved ja väljaskäimiste kulud, ei ole see sugugi normaalne. Muidugi tuleb kõigil raskeid aegu ette elus ja sellisel puhul on hea aidata. Aga probleemid tekivad siis, kui see muutub harjumuseks. Sa ei pea olema oma kaaslasele ema eest.

Ta süüdistab sind kõikides oma probleemides

Ka see on märk, et ta sind ära kasutab, kui ta sind süüdistab kõikides oma probleemides. Sinul pole sellist inimest vaja, sa vajad kedagi, kellele toetuda, mitte kedagi, kes tekitab sinus süütunnet.

Te kohtute ainult õhtuti

Ta tahab sinuga ainult õhtusel ajal kokku saada, nädalavahetustel pole tal eriti aega, kusagile välja ta sinuga ei kipu aga õhtul hilja ilmub ta tavaliselt ootamatult välja. Suhte alguses pole see muidugi probleem aga kui aeg möödub ja ta ikka endast ainult õhtul hilja elumärki annab, siis ei ole teie suhtes suuri muutuseid näha. Sa oled tema jaoks keegi, keda vajadusel on hea ära kasutada.

Ta ei tutvusta sind teistele ja ei taha sinuga koos välja minna