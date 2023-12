Neli üllatavat fakti naiste kondoomide kohta, mida peaksid teadma mõlema soo esindajad

Näiteks on naiste kondoomid palju suuremad kui meeste kondoomid ja need on mõeldud sisestamiseks tuppe või pärakusse. Kuid on veel huvitavaid fakte, mida sa ilmselt naiste kondoomide kohta ei teadnud (aga peaksid).

Traditsiooniliste latekskondoomide puhul saab kasutada ainult veepõhiseid libesteid, kuna õli- või silikoonipõhised libestid võivad kummi lagundada (muutes selle purunemisohtlikumaks). Kuna aga naiste kondoom ei ole lateksist, on see ainus kaitsemeetod, mida saab ka silikoonpõhise libestiga kasutada.

Naiste kondoomil on kaks rõngast: sisemine rõngas, mis on painduv ja mõeldud aitama kondoomi sisestamisel ja paigal hoidmisel seksi ajal ning välimine rõngas, mis katab tupe avause ümbruse.

Välisrõngas ongi mõeldud selleks, et kondoom ei jääks naise sisse tervenisti. Kui see aga juhtub, võid panna sõrme tuppe ja haakida selle ümber rõnga ning niiviisi sisemise kondoomi välja tõmmata.

Üks naiste kondoomide ainulaadne eelis? Sa saad selle paika panna juba kuni kaheksa tundi enne seksi. See on eriti oluline, kuna Cosmopolitani ja Power to Decide’i hiljutine uuring näitas, et 16% 18–34-aastastest kasutaks suurema tõenäosusega kondoomi, kui kondoomide peale panek ei rikuks hetke ära. Arvestades, et saad naisena kondoomi endale sisse panna juba kaheksa tundi enne seksimist, pole turvaseksi vältimiseks tõesti mingit vanadust.