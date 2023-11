Regulaarne lõua puudutamine võib samuti levitada baktereid – see on veel üks levinud lõua akne põhjus. „Määrdunud esemete, nagu telefonid või pesemata padjapüürid vastu nahka surudes võib samuti põhjustada lõua aknet,“ hoiatab dermatoloog Howard Sobel. Seega, kui sa ei mäleta, millal viimati padjapüüri pesid või telefoni desinfitseerisid, on nüüd kindlasti õige aeg need korralikult puhastada.