Homme on ostlejate lemmik must reede. Et mitte õnnetult tünga saada, pead enne maksmist end paari asjaga kurssi viima

Mitte üksnes mustal reedel, vaid ka muul ajal tooteid soetades on oluline, et need peaksid kasutamisele vastu. Euroopa Liidus kehtiva tarbijaõiguse kohaselt võib tarbija pöörduda pretensiooniga kaupleja poole kahe aasta jooksul pärast kauba soetamist ning seda ka allahinnatud toodete puhul. Puudusega toote korral on tarbijal õigus nõuda toote parandamist, asendamist, müügihinna alandamist või raha tagastamist.