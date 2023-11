Kogu maailma tantsupõrandatel lehvitasid naised popmuusika saatel siniseid ripsmeid. Oleme viimastel aastatel näinud, kuidas Y2K ja 90ndate meigitrendid on saanud särada ja nüüd on lõpuks ka 80ndatel oma aeg! Millised 80ndate meigitrendid on tagasi tulemas?