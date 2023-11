Jalad on sügisel-talvel kuivad ja jube karedad? Suure tõenäosusega hoolitsed nende eest valesti

Hea uudis on see, et jalgade eest hoolitsemine on üsna lihtne, kuid see nõuab pisut järjepidevust. „Jalaviili abil saad vabaneda jalgade kuivast nahast, kuid kasuta seda kuiva jalale, mitte kunagi siis, kui jalad on märjad. Kui nahk on märg, ei ole näha kuivusalasid, mis võivad põhjustada üleviilimist,“ selgitab jalaarst Bharti Rajput.